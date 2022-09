Päev börsil: Wise rallib, Tallinna börs langeb

Suuremad Euroopa börsid on päeva jooksul püsinud suures osas plusspoolel. Üleeuroopaline Stoxx 600 aktsiaindeks on kerkinud 0,5% ning Saksamaa DAX ja Prantsusmaa CAC 40 samas suurusjärgus. Hispaania IBEX 35 aktsiaindeks on aga 0,2% miinuses.