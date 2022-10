Ärileht kirjutas septembri keskel, et EAS-i välisinvesteeringute keskus toetas Soome investoreid, et nad saaks Haljalas võimalikult tõhusalt anda hoogu õlletootmisele. Soome käsitööõlle tootja Pyynikin Brewing sattus aga tõsistesse finantsraskustesse ja algatati pankrotimenetlus. Soome meedia kirjutas, et plaanitakse koondada töötajad nii Eestis kui Soomes. Õnneks nii ei läinud.