Rekordkäibest teatanud Eesti idufirma soovib kaasata kuni 1,5 miljonit eurot

Funderbeamil kaupleva ettevõtte kolme kuu käive kasvas aastataguse ajaga üle kahe korra , ulatudes 2,64 miljoni euroni. Uute tellimuste maht summas 3,09 miljonit eurot oli möödunud kvartalis samuti aastate parim tulemus. Septembris tarniti ettevõtte tooteid 18 riiki, mis on senistest kuudest oluliselt kõrgem näitaja. 2022 aastal on kasvutempo ettevõtte tegevjuhi Endrus Arge hinnangul isegi tõusnud ulatudes aasta esimese 9 kuuga üle 7 miljoni euro.

„Väljakutseid täis maailmast hoolimata näitab Silen aktiivset kasvu ja on jõudnud jooksvasse kasumisse. See näitab, et senine investorite usalduse ja ettevõtte visiooni kombinatsioon on olnud õige. Kiire kasvu toetamiseks ja kiirendamiseks kaasabki Silen nii olemasolevatelt kui ka uutelt investoritelt lisarahastust“, kommenteeris Arge.