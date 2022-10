Harju Elektri aktsia läks lendu, põhjuseks võib olla Skeletoni üüratu tehing

Täna ilmunud uudis, et Skeleton Technologies tuleb turule uue tootega, mis tuuakse ligi saja miljardi eurosele ning aina kasvavale turule. Hoolimata sellest, et Skeletoni endasse täna tavakodanik investeerida ei saa, on investoritel siiski võimalus olnud nende kasvust osa saada alati.