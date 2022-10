Riik pani universaalteenuse pakkumise kohustuse Eesti Energiale. Selle praegune juht Hando Sutter on varem öelnud, et tema jääb börsipaketile. „See on minu valik. Suudan tarbimist juhtida ja saan arve sellega oluliselt odavamaks. Kindlasti ei sobi see variant aga kõigile tarbijatele,“ põhjendas ta toona oma otsust.