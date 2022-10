Kaja Kallas: Eesti pidi sõbrale appi minema, Soomel ei ole võimalust mujalt gaasi saada

Riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkas täna Eesti gaasivarude arutelu, kus osales ka peaminister Kaja Kallas. Erikomisjoni esimehe Tõnis Möldri sõnul andis riik kevadel Eleringile selge omaniku ootuse omandada 20% osalus Soome renditavas LNG-laevas. „Soome pool on väljendanud korduvalt ja avalikult soovi, et Eesti riigifirma osaluse ostaks. Eesti osalus aitaks parandada meie gaasiga varustatust, sest võimaldaks meie ettevõtetel saada terminalile eelisjärjekorras ligipääs,“ ütles ta.

Kaja Kallas selgitas, et tõepoolest oli esialgu selline mõte, et Eesti ja Soome hangivad LNG-ujuvterminali koos. Soome on tänaseks panustanud terminali rentimisse sadu miljoneid maksumaksja raha.