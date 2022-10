VIDEO | Mihhail Kõlvart südalinna pudelikaelast: ehitaja praegu taotleb, et tee kinnipanek oleks pikem

„Iga tallinlane tunneb, et ummikud kasvavad tõepoolest iga päevaga,“ nendib Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Ärileht kajastas täna, et Pronksi tänaval lubati remondi ajaks jätta liiklus avatuks ka sõidukitele. Nüüd on aga tee täielikult suletud, kesklinn ummikuid täis ja suurim tee-ehitaja kahtlustab linna hanketingimustega sahkerdamises.

Kõlvarti hinnangul aga olid tingimused kõigile võrdsed ja kõik hankes osalejad said tingimustega tutvuda. Ta lisab, et tingimused kehtivad ka edaspidi ja üldiselt on liiklus piiratud osaliselt, mõneks perioodiks ka täielikult.

„Sellise suure projekti puhul ei ole võimalik korraldada tööd sellisel viisil, et tee ei oleks üldse kinni pandud. Mingiks perioodiks seda ikkagi on vaja teha. See omakorda tähendab, et mõned tööd saab operatiivsemalt läbi viia.“

Kõlvart kinnitab ka, et ehitaja praegu taotleb, et kinnipanek oleks esiti planeeritust pikem. „Seda, kas amet (transpordiamet – toim) otsustab seda võimalust ehitajale anda või mitte, saab otsustada ainult analüüsi alusel. Ja siin peab olema nii tehnoloogiline kui ka juriidiline analüüs. Igal juhul see otsus tuleb ikkagi vastavalt linlaste huvidele, sest me kõik oleme huvitatud sellest, et see protsess kiiremini lõppeks.“