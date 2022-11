Päev börsil: Balti börsid kerkivad, Euroopa ja USA omad langevad

Maailmas rikkuselt 70. kohal olev austraalia miljardär Andrew Forrest teatas investeerimisfondi loomisest, mille eesmärk on kaasata vähemalt 25 miljardit USA dollarit, et aidata sõjas kahjustada saanud Ukrainat taas üles ehitada.

Forresti sõnul on ta teemal suhelnud mitme maailma liidriga, sh USA presidendi Joe Bideni, endise Ühendkuningriigi peaministri Boris Johnsoniga ning Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kiitis täna plaani heaks, sõnades, et see on hea võimalus asendada kommunismiaegne infrastruktuur uusima tehnoloogiaga. Loe pikemalt siit.