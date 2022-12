USA keskpanga leebem toon tõi USAs kaasa börsiralli

See, kui kõrgele intressimäärad tõusevad ja kui kaua neid seal hoidma peab, sõltub edasistest majandusandmetest. Powell hoiatas, et oktoobrikuu hinnatõusu numbritest ei tohiks liiga palju välja lugeda ning inflatsiooni vähenemise tõestuseks oleks vaja oluliselt rohkem tõendeid.

„Powell püüdis kõndida peenel joonel, anda märku võimalikust pöördepunktist ning mitte kõlada liiga julgustavalt riskivalmiduse suhtes,“ ütles Derek Tang, LH Meyeri ökonomist Washingtonis. „Tema peamine eesmärk oli kinnitada, et 2023. aastal ei tehta lõdvendust ja see signaal jõudis kohale“ lisas Tang.

Powell kordas, et lõplik intressimäärade tase peab tõenäoliselt olema kõrgem, kui septembris prognoositi. Siis eeldas enamik ametnikke, et intresside lõppmääraks saab 4,6%. Enamik ökonomiste on ennustanud, et Föderaalreservi intressimäär ületab 5%, vahendab Financial Times.