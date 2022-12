EfTENi kaks kinnisvarafondi said loa varad kokku panna

Ühineva fondi nimeks saab EfTEN Real Estate Fund AS ning selle aktsiad jäävad noteerituks Tallinna börsil. Ühinemise bilansipäevaks on 1. jaanuar 2023. Eeldatavalt viiakse ühinemine lõpuni järgmise aasta märtsis, nagu on EfTEN Capital varem teatanud.