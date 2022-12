Ennustusmängu vahekokkuvõte. Lõpp paistab, aga võitja pole selge

Suurimate kukkujate seas võib märgata ühist mustrit. Nimelt langesid varem kõrgetel kohtadel asunud Andero, Silver ja Sander seetõttu, et avanes taas kauplemine krüptofirma Change'i osakuga. See tõi novembris 83,2% miinuse ehk kõik kolm meest langesid edetabelis teisest kümnest enam kui tuhat kohta tahapoole, kus selja taha jäävad nüüdseks vaid üksikud krüptorahadele panustajad.

Ettevaatavalt saab öelda, et detsembris on mõned aktsiad hakanud eriti järsult liikuma, seda eriti alternatiivbörsil First North. Kõige suuremat amplituudi on näidanud Saunum, mis alustas detsembrit enam kui 40% tõusuga, aga viimasel kolmel päeval ligi 8% langenud. Kas ja kuidas mõjutab see lõplikku edetabelit selgub juba peagi.