USA miljonärid: aktsiaturud langevad ka uuel aastal

USA väljaande CNBC poolt läbi viidud uuringu kohaselt on miljonäridest investorid 2023. aasta osas pessimistlikud. Järgmisel aastal oodatakse protsentides kahekohalist aktsiate langust, mis on pessimistlikuim väljavaade alates 2008. aastast.

Vastanutest 56% ootab, et S&P 500 langeb 2023. aastal 10%. Ligi kolmandik ootab indeksile üle 15% langust. Kui küsiti, milline on suurim risk nende isiklikule varandusele järgmise aasta jooksul, ütlesid suurem osa vastanutest, et aktsiaturg.

Samas Bloombergi koostatud küsitluse kohaselt prognoosivad maailma suurimad investorid järgmiseks aastaks turule mõningast kergendust, mistõttu tõusevad aktsiad umbes kümnendiku võrra.

Pessimistlikuim vaade alates finantskriisist

Viimati olid miljonäridest investorid nii sünged finantskriisi ja suure majanduslanguse ajal rohkem kui kümme aastat tagasi, märgib CNBC. „See on kõige pessimistlikum näitaja, mida me oleme näinud pärast 2008. ja 2009. aasta finantskriisi,“ ütles George Walper, uuringut koos CNBC-ga läbiviiva Spectrem Groupi president.

Walperi sõnul on investorid mures nii inflatsiooni, tõusvate intressimäärade kui võimaliku majanduslanguse pärast. Kuigi S&P 500 aktsiaindeks on tänavu langenud ligi 18%, ootavad jõukad investorid uuel aastal veel edasist langust.

Turgudele võib see tähendada survet, sest miljonäridest investoritele kuulub üle 85% individuaalselt hoitavatest aktsiatest. Rohkem kui kolmandik miljonäridest ootab, et nende üldine investeerimistulu (mis hõlmab lisaks aktsiatele ka võlakirju ja muid varaklasse) on järgmisel aastal negatiivne. Enamik ootab alla 4% tootlust, mis on madal, kui arvestada, et lühiajaliste riigivõlakirjade tootlus on praegu üle 4%.

Paljud miljonärid hoiavad end rahas ja kavatsevad vähemalt lähitulevikus turgudelt kõrvale jääda. Peaaegu pooltel (46%) miljonäridest investoritest on portfellis rohkem sularaha kui eelmisel aastal, 17%-l on sularaha enda sõnul palju rohkem.