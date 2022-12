Pühade ajal meelitab jaekaubandusse tööle topeltpalk

Selveri kommunikatsioonijuhi Rivo Veski sõnul on pühade ajal alati neid, kes just soovivad sel ajal tööl olla. „Pühade ajal töö planeeritakse koostöös kollektiiviga, võtame vastavalt võimalustele kõigi soove kuulda,“ lisas Veski.

Ka Lidli pressiesindaja Kaspar Kütt sõnas, et töötajad on lahtiolekuaegadega rahul. Tema sõnul seda just seepärast, et neile pakutakse topelttasu ja graafikute tegemisel on nende soovidega ka arvestatud.