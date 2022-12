TTJA: Tele2 küsib riigi rajatud sidevõrgus kõrgeimat hinda. Tele2 juht: väited Tele2 kõrgetest hindadest on valed

Eestis maksab internetiteenus rohkem kui Lätis. Kiire interneti (1Gbit/s) hinnavahe on lausa üle kahe korra. Tele2 juht Chris Robbins on Ärilehele kommenteerinud , et põhjus on Telia dominantses turupositsioonis ning riigi nõrgas reguleerimises. „Riik peaks olema palju aktiivsem ja jõulisem Telia hulgimüügihindade õiglase reguleerimise ja võrkude füüsilise juurdepääsu võimaldamise küsimuses,“ ütles Robbins oma kommentaaris.

TTJA sideosakonna juhataja Oliver Gailan kinnitab, et ei ole seni saanud ühtegi kaebust Tele2-lt, et Telia takistab oma võrgule juurdepääsu. Gailan arutab, et kõrged hinnad peaks majandusloogika järgi olema ideaalne moment uude piirkonda sisenemisel lüüa hinnad alla ja haarata kliente. Gailani väitel on aga näha, et Tele2 pakub ise sarnase või isegi kõrgema hinnaga jaeteenuseid, kui teised sideettevõtted. Sealjuures on Tele2 hinnad kõrgemad piirkondades, kus neil ei tule osta juurdepääsu Telia sidevõrgule, vaid neil on kasutada riigi rajatud võrk. Ta toob näitena Muuga küla, kus Tele2 kasutab riigiabiga rajatud operaatorneutraalset sidevõrku. Selle kasutustasu on Tele2-le oluliselt madalama hulgihinnaga, kui samaväärse Telia sidevõrgu kasutus. Ometigi on 1000 Mbit/s kiirusega internetiteenuse jaehinna kuutasu Tele2 võrgus kõrgem kui Telia võrgus. Telia hind on 72 eurot kuus, Tele2 hind 75 eurot.