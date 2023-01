Tehnoloogiasektori koondamiste ootamatu mõju: Räniorus nähakse uute idufirmade tekkimise laviini

Nimelt on koondamiste tagajärjel muutunud oluliselt tasakaal tööjõuturul. Veel aasta tagasi oli konkurents karm ning võideldi inimeste eest nii mis maksab. Meenutuseks: näiteks teatas Apple 2021. aasta detsembris, et maksab oma tublimatele inseneridele kümneid tuhandeid, kohati isegi sadu tuhandeid dollareid üllatuspreemiana, mille eesmärk oli lihtne: peaasi, et te ei lahkuks konkurentide juurde. Preemiate summad olid seotud sellega, kui pikalt firmasse tööle jäädakse.

Aasta hiljem on olukord teistsugune, kui tööjõudu on kärbitud ning uued värbamised on laialdaselt külmutatud. Sellest ei lase sektori inimesed aga end heidutada, isegi kui tuli vastu võtta teade, et töökohta enam kahjuks pole. Üks sellistest, kes sule sappa sai, on 24-aastane Nic Szerman.