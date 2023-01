Soomlaste elektri hinna prognoos on tulnud kolinal alla

Viimase kuu ajaga on elektrihindade futuurid langenud enam kui poole võrra. Jätkuvalt nähakse, et hinna tipp saabub veebruaris.

Kui 9. detsembril prognoosisid futuurid (tulevikulepingud), et jaanuaris on elektri hind 44,77 senti kilovatt-tunni kohta, siis nüüdseks on see langenud 18,3 sendi peale (sisaldab käibemaksu). Sarnane muster kehtib ka järgnevate kuude kohta, kuid järgmise aasta alguse prognoosid on jäänud suures pildis samaks.

Samas kirjutab majandusleht, et ebakindlus hindade osas on jätkuv, mis võib kaasa tuua suuremaid hinnakõikumisi. Samuti on keeruline ette ennustada mitmeid komponente, mis elektri hinda lõpuks mõjutavad. Kui külmadel ja tuulevaiksetel päevadel võib elektri hind kerkida väga kõrgele, siis soojemate ja tuuliste ilmadega võivad hinnad langeda ka negatiivseks.

Oluliseks hinnamõjutajaks on ka see, kuidas edenevad tuumajaama Olkiluoto 3 katsetused. Kui praegu on tootmisvõimsus ligi 900MW ning peaks homme tõusma ka 1565MW-ni, siis jaanuaris ei tooda jaam suurema osa ajast elektrit.

Eesti Energia turuanalüüsi strateeg Olavi Miller kirjutas viimases energiaturu ülevaates, et veebruaris peaks testimine jätkuma ja seda ligi täisvõimsuse juures, mis sel juhul ka elektri pakkumist turule juurde tooks ja hindasid leevendaks. Päris regulaarse elektritootmise algus on planeeritud 8. märtsil.