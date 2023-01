Valitsus tahab eraldada Eesti Energiast tüki, aga see ei ole Elektrilevi

Riigi osalusega äriühingu jagunemise otsustamiseks on riigivaraseaduse alusel vajalik valitsuse volitus. Eelnõu heaks kiitmisel moodustatakse Eesti Energia ASi jagunemise teel projektiühing Liivi lahe meretuulepargi arendustegevuseks.

Liivi lahe meretuulepargi arendusprojekt on eelarenduse etapis olnud Eesti Energia omanduses, ent tegevus on tänaseks eelarenduse faasist väljunud, mistõttu on otstarbekas tõsta projektiga seotud varad ja õigused eraldiseisvasse juriidilisse kehasse.