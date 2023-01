Päev börsil: Tallinna börsiindeks püsis napilt plusspoolel

Rekordilisest 325 miljoni eurosest laenust andis täna teada Enefit Green. Kasutusse läheb see Sopi-Tootsi, Kelme I ja Tolpanvaara tuuleparkide ehitamiseks Eestis, Leedus ja Soomes ning Purtse päikesepargi rajamiseks Eestis. Ettevõtte laenukoormus tõuseb sellega üle poole miljardi euro. Loe pikemalt siit . Aktsia lõpetas kauplemispäeva 0,18% langusega.

Häid uudiseid tuli täna inflatsioonirindelt, mis on taandumas nii Eestis kui laiemalt Euroopas. Euroala inflatsioon oli detsembris Eurostati esialgsetel hinnangutel aastases võrdluses 9,2%, mis on oodatust väiksem näitaja. Eesti inflatsioon oli Statistikaameti andmetel detsembris 17,6%. Loe pikemalt siit .

Euroopa börsid on täna kaubelnud valdavalt plusspoolel. Üleeuroopaline Stoxx 600 aktsiaindeks on tõusnud 0,5%, Saksamaa DAX 0,2% ning Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on kerkinud 0,3%.