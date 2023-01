PUUST JA PUNASEKS | Mis on võlakirjad ning miks on need taas muutumas atraktiivsemaks investeerimisvalikuks?

Kui aktsiad on Michael Jordan, siis võlakirjad on tema vähemtuntud kaaslane Scottie Pippen. Just sellise võrdluse on teinud endine fondijuht Rob Isbitts Forbesis, miks ei saa finantsturgudel võlakirjad sama palju tähelepanu kui aktsiad. Aktsiad pakuvad suurt lootust, et vara väärtus kerkib kõrgustesse, samas võlakirjadel on lagi ees, kui palju on sul võimalik korraga raha teenida.