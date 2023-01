Päev börsil: Idufirma soovib börsilt lahkuda, Baltikumi indeksid rohelised

Tänane pommuudis paljudele võis olla Clevoni plaan Firsth North alternatiivturult lahkumine. Ettevõtte juhatuse esimees Arno Kütt sõnas , et börsilt äraminek on vajalik, kuna Clevon on kiiresti arenev start-up ettevõtte, mis vajab oma põhitoote ehk mehitamata ja teleopereeritava sõiduki CLEVON 1 ja selles sisalduva tehnoloogia arenduseks ning sõiduki turustamiseks pidevalt täiendavat kapitali.

Uudis mõjus aktsiale positiivselt ning kerkis päeva lõpuks 3,4%, sulgudes 1,64 euro juures. Investor Lev Dolgatsjov jagas Ärilehele enda mõtteid seoses lahkumisega. „Mina kindlasti ei hakka nüüd oma positsiooni müüki panema, pigem kaaluks juurde ostmist.“ Nimelt on ta kindel, et jätkab aktsionärina äriühingu Clevon Investors kaudu. „Clevon tuli börsile eeldusega et ettevõtte suudab lisaemissioonide abiga järgmiseid rahastusvoore kohalikul börsil kaasata, aga majandusolukord on börsile tuleku ajast dramaatiliselt muutunud,“ selgitas Dolgatsjov. Tema meelest on tegu tugeva ettevõttega ja börsilt lahkumine on õige samm.