Arco Vara analüütik: kinnisvara müügiga on hädas rohkem inimesi kui kunagi varem

Pindi Kinnisvara juhi Andres Tederi sõnul otsib turg tasakaalupunkti, kus ostjad oleksid valmis ostma ja müüjad müüma. „Praegu on raske öelda, kas ostjad usuvad, et see on õige hinnatase, või soovitakse praegusest tasemest veelgi alla tulla. Juulini käis väga kiire hinnatõus. Sisuliselt oleme tagasi liikunud samale hinnatasemele, mis oli 2022. aasta alguses,“ ütleb Teder. Aga tema sõnul on veel vara järeldusi teha.