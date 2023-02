ERR: Eesti Panga nõukogus võetakse arutlusele pankade hiigelkasumid

Keskerakondlane Jaanus Karilaid leiab, et Euribori tõus on andnud pankadele hõlptulu, kuid see on täna koormamas Eesti inimesi ning ta on arvamusel, et pangad peaksid olema kriisiolukorras paindlikumad ja käituma vastutulelikult nagu tehakse oma emafirma asukohamaal. Karilaid lisab, et võiks kaaluda ka Konkurentsiameti rolli tugevdamist.