Päev börsil: indeksid vaatavad erisuundades, USA börs suletud. LHV juhid müüsid suure koguse aktsiaid

Ärilehe Investeeri protaal kirjutas täna, et LHV Groupi juhtkonna liikmed on läinud nädala jooksul müünud ligi 2,1 miljoni euro eest ettevõtte aktsiaid, selgub Finantsinspektsiooni andmetest. Kokku müüdi 14.–16. veebruaril juhtkonna poolt 551 214 aktsiat keskmise hinnaga 3,816 eurot. Pikemalt saab lugeda teema kohta siit!

Balti börsi lisanimekirjas olid rohelises ainult kolm ettevõtet. NEO Finance kerkis 5,04%, MADARA Cosmetics 0,57% ja Airobot Technologies 0,25%. Suurimad langejad olid J.Molner, Robus Group ja Clevon. Need kolm kukkusid vastavalt -3.39%, -2,74% ja -2,13%.

Siinset kaks suurimat indeksid Stoxx 600 ja DAX on mõlemad õrnas tõusus. Viimasel kauplemistunnil on Stoxx 600 indeks on kerkinud 0,14% ja DAX 0,068%.