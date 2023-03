Lõpuks: tõrgete küüsis Luminori vastu alustati menetlust

Probleeme on teisigi

Raha kadumine on kahtlemata kõige hullem, mis pangas juhtuda saab, kuid Luminoril on teisigi suuri probleeme. Neist on juttu nii foorumites kui ka sotsiaalmeedias.

On juhtumeid, kus leht ei avanegi korrektselt. Kui avaneb, siis on järgmine kadalipp seotud Mobiil-ID sisestamisega. On olukordi, kus see on isegi 20 või enamgi korda järjest ebaõnnestunud. Kui netipanka saabki sisse, siis peab lootma, et igal sammul ei viska veateateid ette. Igasuguste aruannete vaatamisest või ülevaadetest võib ka aeg-ajalt suu puhtaks pühkida. Viimastel päevadel jäeti aga klientidele mulje, et neil ei ole pangas kontotki. On kirjeldusi, kuidas tanklas või poes olles ei ole saanud makset sooritada, sest kontol polevat raha.