Päev börsil: tehnoloogiaaktsiad veavad USA börside tõusu

Kuidas toimida nii, et laps saaks hea stardikapitali? Sellest kirjutas Rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator Liisi Kirch.

„Lapsed jälgivad oma vanemaid, kes on rahaharjumustega eeskujuks – rahaga ümberkäimise oskused ja muster võetakse kodust kaasa. Lapsed ju kopeerivad kõike, mida nad näevad meid ees tegevat. See on ka põhjuseks, miks iga lapsevanem võiks olla motiveeritud ka omaenda finantsotsuste ja rahatarkuse taset edasi arendama,“ kirjutas Kirch. Loe edasi siit.