Forbesi mainekasse nimekirja jõudsid kolm noort Eesti ettevõtjat

„Alates jätkusuutlikkusest kuni turvalisuseni – need Forbesi 30 alla 30 ettevõtjat leiavad unikaalseid viise looduskeskkonna ja digitaalse turvalisuse säilitamiseks,“ selgitab Forbes Kaarel Kotka nimekirja valimise aluseid.

Väljaanne toob välja, et Kotkas asutas isikutuvastustehnoloogiat arendava ettevõtte Veriff 2015. aastal ning on sellest kaheksa aastaga ehitanud üles 1,5 miljardi dollarilise väärtusega ükssarviku.

Enda tegevuse eest Veriffis pälvis Kotkas tänavu presidendilt ka Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

Kotkase sõnul oli teenetemärgi pälvimine tema jaoks väga suur au ja väga ootamatu. „Võttis omajagu aega, mõtlemaks, et kuidas sellise au olen juba väärinud. Ma arvan, et see on põhjusel, et ma olen lihtsalt nii oma teekonna alguses ja et pannakse tähele, kui suurt probleemi Veriffis me globaalselt lahendame ja millist rolli Eesti selles mängib,“ märkis Kotkas veebruaris.

Mullu suudeti Veriffis käivet kasvatada üle 2,3 korra ning Kotkas kinnitab, et edasi minnakse samuti hoogsalt. Uuel aastal on ettevõttel kasvuplaanid.

Silmapaistev noor finantssektoris: Robin Saluoks

Tema idufirma eAgronom on kaasanud 12 miljonit dollarit, et luua tarkvara, mis võimaldab põllumajandustootjatel hallata oma süsinikujalajälge ning teenida, kaubelda ja vahetada väärtuslikke süsinikukrediite, et parandada oma põllumajandusettevõtete jätkusuutlikkust ja teenida süsinikuühikutest lisatulu, märgib Forbes.

eAgronomis töötas 2022. aasta lõpus 36 inimest.

Silmapaistev noor tööstussektoris: Madis Lehtmets

Lehtmetsa poolt kaasasutatud Remato pakub haldustarkvara ehitusettevõtetele ning Forbes toob välja, et ta on tänaseks kaasanud üle 2 miljoni dollari rahastust.