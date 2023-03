Nüüd paistab, et streik on jõudnud otsapidi ka Eestisse. Nimelt korraldab osa kullereid täna Tartus streigi, seda täpsemalt kella 16.30-st kuni päeva lõpuni. See tähendab, et sellel ajavahemikul ei võta streikivad kullerid teenuseid vastu.