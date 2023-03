Euroopa keskpank tõstis hoolimata turbulentsist intresse taas poole protsendi võrra

Kui pikka aega valitses konsensus, et Euroopa keskpank tõstab täna intresse 0,5%, sh seda rõhutas ka ennist keskpanga president Christine Lagarde, siis viimase nädala raputused tekitasid kõhklusi, kas ikkagi nii läheb. Kui Silicon Valley Bankiga on Euroopal otsest seost vähem, siis šveitslaste Credit Suisse'i mured on meile lähemad. Eile tekkinud paanikat rahustas mõningaselt Šveitsi keskpank, kui teatas, et pakub vajadusel kuni 50 miljardi frangi ulatuses likviidsust Credit Suisse'ile. Keskpank otsustas, et tõstab siiski intresse 0,5%.