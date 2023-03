Swedbanki analüütikud: Leedu energiafirma aktsial on kõvasti tõusuruumi

Panga analüütikud märgivad Ignitise tulemusi analüüsides, et neljandas kvartalis vähenes grupi korrigeeritud kulumieelne ärikasum EBITDA mullusega võrreldes 4% võrra, 112,1 miljoni euroni, mis vastas nende ootustele. Mõningase EBITDA languse põhjustas peamiselt kliendilahenduste segmendi (C&S) kahanemine 29,1 miljoni euro võrra, kuna madalad gaasihinnad tingisid gaasivarude allahindamise.

Sealjuures toovad Swedbanki analüütikud välja, et Ignitis prognoosib tugevaid tulemusi ka käesoleval aastal. Tänavuse aasta ootuseks on, et korrigeeritud EBITDA jääb vahemikku 430-480 miljonit eurot, mis tähendaks kuni 8%-list langust (keskmist aluseks võttes -3%).