Riik plaanib meretuuleparkide rajajatele tulu garanteerida

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut selgitas süsteemi täpsemalt: „Me leppisime kokku, et kui energeetika pikk plaan annab vastuse, et kui Eestil on taastuvenergia eesmärgi täitmiseks vaja meretuult, siis jah, me teeme vähempakkumise. See on kahepoolne. Kui hind on liiga madal, maksab riik tootjale. Kui hind on kõrge, saab osa riik tagasi.“