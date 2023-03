Loodav valitsus pööras ühe suurima tööandjaga juba tülli

Eelmisel nädalal kirjutas Delfi Ärileht, et Uus-Kiviõli kaevealale väljastatud kaevandusloa alusel uue kaevanduse avamise ettevalmistusi tegev Viru Keemia Grupp (VKG) pöördus majandus- ja taristuminister Riina Sikkuti poole sooviga saada teada, miks ei ole ministeerium mitu kuud reageerinud nende taotlusele anda kasutusõigus riigi maale kaevanduse jaoks vajaliku elektrialajaama rajamiseks. Siis selguski, et sotsiaaldemokraadist minister on hakanud jõuliselt rohepöörde eesmärke täitma. „Meil on vaja roheleppe eesmärkide täitmiseks teha tegelik üleminek. Riik ei saa samal ajal väljuda põlevkivist ning luua uusi kaevandusi ja töökohti põlevkivisektoris,“ ütleb Sikkut. Kuna kaevandusluba oli juba väljastatud, kasutatigi elektrialajaama rohepöörde esivõitlejana, mille puudumine takistab uue kaevanduse rajamist.