GRAAFIK | Eesti Euroopas esirinnas. Toiduainete hinnatõus on kohati olnud raju

Eesti on toiduinflatsiooni näitaja poolest Euroopas neljandal kohal, napilt sõber Läti ees. Meist ees on Ungari, Leedu ja Slovakkia. Muide, Ungari põhjus, miks nad pika puuga teistest ees on, tuleb välja eelpool mainitud loost. Nad püüdsid toiduinflatsiooniga võidelda hinnalagesid seades, kuid see tähendas, et kaupmehed tõstsid oluliselt nende toodete hindu, millel lage ei olnud. See tõstis üles ka üldise hinnatõusu näitajat.