Kuidas tulevad toidukullerid toime ulatuslike teetöödega Tallinnas?

Wolti Baltikumi juht Liis Ristal ütles hiljuti intervjuus Ärilehele, et kõik teede sulgemised mõjutavad olulisel määral Wolti logistikat. „Meie algoritm on optimeerinud kõik kohale toomise ajad selle järgi, et ükski tee ei ole kinni. Ehk kui midagi muutub, läheb algoritmil veidi aega, et ümber õppida,“ ütles Ristal.

Ta lisas, et plaanitud tee-ehituste jaoks on firmal eraldi meeskond, kes läheb seda optimeerima, kuid ootamatute muutuste korral, näiteks gaasiplahvatused, võib kvaliteet minna kehvemaks. „Aga standardilangust me endale lubada ei saa,“ lisas ta.

Boltil on kasutusel Woltiga sarnane süsteem. „Samuti on meil eraldi meeskond, kes võtab arvesse teesulgude ja -liiklusinformatsiooni ning paneb rakenduses teed kinni, et toidu kohaletoomise marsruut ja aeg oleksid võimalikult optimaalsed,“ ütles Bolti meediasuhete juht Karin Kase.