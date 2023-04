Päev börsil: Meta aktsia rallib

Mis veel toimus?

Kujuta ette, et pead oma sünnipäeva korraldama, aga sa pole päris kindel, kas selleks tuleks broneerida terve Tallinna lauluväljak või piisab ühest õdusast kohvikutoast. Sellises olukorras on kümnete tuhandete aktsionäridega börsifirmad. Loe siit .

Tallink Grupp teenis esimeses kvartalis kahjumit, kuid oluliselt vähem kui mullu. „Võime 2023. aasta esimese kvartali majandustulemustega, mis on minimaalses kahjumis, rahule jääda, sest tegemist on meie jaoks iga majandusaasta kõige keerulisema kvartaliga,“ kommenteeris tulemusi Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene. Vaata siit.

Peale USA SVB panga pankrotti ajutise stabiilsuse saavutanud First Republic pank tõusis uuesti tähelepanu keskmesse. Tugev hoiuste väljavool viis eile ligi 30% aktsiate languseni ning tänavu on aktsiad langenud koguni 95%. Loe siit .

Euroopa ja USA rohelised

Peamised Euroopa börsid püsivad õrnalt plusspoolel. Stoxx 600 on kerkinud 0,3% ning OMX Nordic 40 on tõusnud 1,2%.

USA peamised indeksid on alustanud enesekindlamalt. Nasdaqi koondindeks on kerkinud ligi 1%, S&P 500 0,7% ning Dow Jones 0,6%. Võimsat, üle 14% tõusu on tegemas Meta aktsia, kes enda tulemustega positiivselt üllatas. Käive tõusis esimest korda aasta jooksul ning kulud olid kontrolli all. Peale börsipäeva lõppu on oodata Amazoni tulemus.