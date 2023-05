Venemaa vastus uudisele, et Nord Streami juures olid Vene laevad: see on Lääne valeteave

Venemaa välisministeerium postitas Twitterisse, et nad peavad seda teavet katseks varjata, kes oli tegelikult plahvatuste taga. „Väide, et Venemaa on seotud Nord Streami ründamisega, on osa Lääne meedia desinformatsioonikampaaniast. Selle eesmärk on tagada, et rahvusvahelise terroriakti tellijaid ja toimepanijaid ei tuvastataks kunagi,“ kirjutas välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zakharova.