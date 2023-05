Kvartali suurimad raha kaasanud idud olid RangeForce, Planet42, EFENCO ja Roofit.Solar

Startup Estonia juht Eve Peeterson tõi välja, et numbriliselt toimus investeeringute mahus suur langus, kuid möödunud aasta esimese kvartali statistikat mõjutas tugevalt Bolt´i poolt kaasatud hiigelinvesteering suurusega 628 miljonit eurot. „Samas on ilmselge, et muutused majanduses ja ebakindlus globaalsetel turgudel mõjutavad ka meie kohalikku idusektorit. Investorid ja iduettevõtete asutajad on täna keskendunud efektiivsuse tõstmisele, mitte niivõrd agressiivsele kasvule täiendava kapitali toel. Siiski on näha, et investeerimistehinguid sõlmitakse jätkuvalt ning Eesti iduettevõtete puhul on investorid välja toonud nende suurt efektiivsust ning asutajate kogemust ettevõtete arendamisel ka kriiside ajal,“ ütles Peeterson.