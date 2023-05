Päev börsil: Läti börsifirmat tabas tugev langus

Kvartalis müüdi kaupu 62 riiki ning Põhja- ja Ladina-Ameerika turgudel kerkis müük aastaga 11%. Euroopa regioonis langes müük samas 50% ning Aasia, Aafrika ning Lähis-Ida regioonis ligi kolmekordselt. Ettevõtte sõnul on käibe kõikumiste taga suuremahuliste projektide käivitamine.

Täna tabas aktsiat 12,59% langus, mis viis aktsia tagasi 2022. aasta novembri tasemele. Omanikku vahetas 6373 aktsiat ligi 76 000 eurose kauplemiskäibe juures.

Päeva lõpetasid langusega kõik kolm Baltikumi börsiindeksit. Tallinn -0,41%, Riia -1,53% ning Vilnius -0,08%.

Erinevate aktsianimekirjade peale kokku küündis kauplemiskäive 1,55 miljoni euroni. Sellest suurema osa andsid Tallinna Kaubamaja 529 000 euroga, LHV Group 415 000 euroga ning Enefit Green 335 000 euroga.

Tallinna börsil kerkis päeva jooksul 12 aktsiat, langes 15 ning eilsele sulgemistasemele jäid 6 aktsiat.

Mis veel toimus?

Baltika teatas, et laenas pool miljonit eurot suuromanikult KJK Fundilt. Laen sõlmiti eile ning selle tasumistähtajaks on 31. detsember 2024. aasta. Laen on antud tagatiseta ning intressimääraga 6% aastas. Vaata siit.

Nädalavahetusel toimunud Berkshire Hathaway aktsionäride koosolekul võtsid investeerimisgurud Buffett ja Munger sõna mitmetel teemadel. Muuhulgas ei tahaks nad olla Elon Muski kingades ning ei otsiks võitjat autotööstuse ettevõtete seast. Miks, loe pikemalt siit.

Coop Pank jätkas aprillis kasvu. Kasum kerkis mulluse 1,5 miljoni euro pealt 3,7 miljoni euroni ning kasvasid ka hoiused. Loe pikemalt siit.

Euroopa börsid punased

Kuigi Euroopa peamised börsid alustasid kauplemist eilsega võrreldes kõrgemalt tasemelt, hakkasid need päeva jooksul langema ja on praeguseks miinuses. Euroopa laiapõhjaline Stoxx 600 aktsiaindeks on langenud 0,4%, kuid Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on tõusnud 0,35%.