Päev börsil: USA börsid alustasid kauplemist tõusuga

Eelmisel aastal Twitteri ostnud ning pärast seda sotsiaalmeediafirmat juhtinud Elon Musk teatas, et annab Twitteri juhtohjad peagi üle. Loe pikemalt siit .

Ampler Bikesi osakutega pandi kauplemine Funderbeami keskkonnas pausile, sest peatselt on ettevõttelt oodata uudist. Alates aasta algusest aktsiaosakud langenud 60% ning maksavad 2,11 eurot.

USA suurima panga JPMorgan Chase'i tegevjuht Jamie Dimon sõnas intervjuus Bloombergile, et USA võlalae tõstmise küsimuses tuleks igal juhul lahendus leida. „Palun arutage kokkulepet,“ sõnas Dimon sõnumina kahele parteile, kuna vastasel juhul oleksid tagajärjed katastroofilised. Loe pikemalt siit .

Euroopa suuremad aktsiaturud on kauplemispäeva jooksul plusspoolel püsinud. Stoxx 600 aktsiaindeks on kerkinud 0,4% ning Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on tõusnud 0,6%.