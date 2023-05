Lätlased kaaluvad airBalticu börsile viimist

Varasemalt on Läti peaminister Krišjānis Kariņš märkinud, et valitsus soovib soodustada riigifirmade börsil noteerimist. Läti peaministri sõnul tähendaks nende plaan mitte riigifirmade täieulatuslikku erastamist, vaid et börsil oleks ettevõtete vähemusosalused. Sarnaselt on Eestis näiteks börsil 22,83% Enefit Greenist ja 32,97% Tallinna Sadamast.