Maxima tegevjuht: väikepoodide ja suurte jaekettide hinnapoliitika puhul võrdleme sisuliselt võrreldamatut

Rääkides väikepoodidest ja suurtest jaekettidest ning nende hinnapoliitikatest, võrdleme sisuliselt võrreldamatut. 85 kauplusega jaekaubandusketina ei saa me endale lubada otse tarnijalt saabunud kauba samal kujul poodi väljapanekut. Ostlemiskogemus peab olema kliendi jaoks võimalikult meeldiv, alustades poeväravatest sisenemisest ja lõpetades iseteenindus- või tavakassas.

Kui klient käib ajaga kaasas, siis on loogiline, et kaasaegne tehnoloogia nõuab investeeringuid, mida me ka hea meelega teeme. Kaasaegne ostukeskkond hõlmab endas niivõrd palju erinevaid aspekte, mis kõik kokku teevad ühest kauplusest mugava, puhta, kliendisõbraliku ja värske kaubavalikuga poe.