Sikkuti nõusolekuta jäänud kaevanduse alajaam sai nüüd uuelt kliimaministrilt ehitusloa

Kliimaminister Kristen Michal andis küll rohelise tule, kui sõnas, et riiklikul tasandil on oluline paika panna põlevkivitööstusest väljumise ajaraamid. „Ilmselt selleks sügiseks tuleb riigikokku maapõueseaduse uus versioon ning siis saab debateerida, mis aastani saab üldse põlevkivi kasutada,“ rääkis Michal.

VKG soovib esimesed tonnid tooret Uus-Kiviõlist maa peale tuua juba 2025. aastal, sest nende Ojamaa kaevanduse ressursid hakkavad lõppema. „Kooskõlastus, mis tavaliselt ei tohiks aega võtta rohkem kui 30 päeva, venis nüüd kuue kuu peale, aga eks ettevõtja peab töötama neis oludes, mis meil on. Hea on see, et Elering saab nüüd töödega edasi minna, algatada riigihanked ehk pingutame, et ajaraamidesse mahtuda,“ rääkis VKG juht Ahti Asmann ERR-ile.