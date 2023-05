Wise'i teade finantsjuhi lahkumisest pani aktsia kukkuma

Wise'i aktsia on Londoni börsil langenud täna üle 4% 5,7 naelani. Alates 2023. aasta algusest on aktsia kerkinud ligi 2%.

Mai alguses teatas Wise'i asutaja ja juht Kristo Käärmann, et asub sügisel mõneks ajaks ettevõtte juhtimisest kõrvale. Wise pakub kõigile töötajatele lisaks iga-aastasele puhkusele ka pärast nelja aastat ettevõttes tasustatud puhkust, mida Käärmann varasemalt kasutanud ei olnud. Käärmann kirjutas Wise'i blogis, et tänaseks on jõutud kaugele, kuid lähiaastatel plaanitakse kasvada veelgi suuremaks ja kiiremaks ning seega on tuleb praegu pausi võtmine õigel ajal, et laadida end „raketi järgmiseks etapiks.“