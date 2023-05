Jaak Roosaare hakkab lätlastele õpetama, kuidas rikkaks saada

Nimelt plaanib Roosaare avaldada peagi oma raamatu „Rikkaks saamise õpik“ läti keeles, mida on täiendatud kohalike juhtumianalüüsidega. Raamat läks just tõlkimisse, märkis Roosaare, kuid sellega pole plaan piirduda.

Seni on lõunanaabrid olnud võrreldes eestlaste ja leedukatega oluliselt skeptilisemad investeerimise suhtes. Läti peaminister Krišjānis Kariņš on naljatlenud selle kohta, et Riia börs on praegu sedavõrd väike, et isegi kui see homme suletaks, ei paneks peaaegu keegi seda tähele. Nüüd aga loodab valitsus seda muuta, tuues börsile mitmeid riigifirmasid. Näiteks võib börsile jõuda airBaltic kui ka Läti versioon Enefit Greenist. Selle kohta saab pikemalt lugeda siit.