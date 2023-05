Päev börsil: optimism USA võlalae osas tõi Euroopa aktsiatele taganttuule

Tallinna börs kerkis täna tugeva 1,09% võrra. Samas Riia börsiindeks langes 0,67% ning Vilniuse börsiindeks 0,02%.

Tallinna börsil kujunes päevaseks kauplemiskäibeks 1,06 miljonit eurot. Sellest suurema osa tõid Enefit Green 309 000 euroga, LHV Group 197 000 euroga ning Coop Pank 102 000 euroga.

Tallinna börsi erinevate nimekirjade peale oli tõusjaid 16, langejaid 7 ning eilsele sulgemistasemele jäid 10 aktsiat.

Mis veel toimus?

USA võlakriisis on jõutud lahenduste esmaste detailideni, kuid lepet veel pole. Loe siit.

DelfinGroupi suuromanik ning hetkel enda aktsiaid avalikult pakkuv Agris Evertovskist ütles Delfi Ärilehele, et tema isiklik põhjus enda aktsiate müümiseks on soov investeeringuid hajutada. Loe pikemalt siit.

Euroopa börsid tõusuteel

Euroopa peamised börsid tegid päeva keskel tugeva taastumise ning on kuni 1% piires plusspoolel. Regiooni laiapõhjaline Stoxx 600 indeks on kerkinud 0,90% ning Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on tõusnud 1,2%. Aktsiate tõusule on kaasa aidanud progress USA võlalae küsimuses.

Vähem kui nädal on jäänud, et vältida katastroofi, et USA riigil saaks raha otsa. Seis on siiski muutumas paremaks, kirjutavad Bloomberg ja Politico. Ilmnenud on ka detailid võimalikust leppest. Loe siit.

Tugevalt on alustanud ka USA börsid. Dow Jonesi tööstuskeskmine ja S&P 500 on kerkinud ligi 0,9% ning Nasdaqi koondindeks 1,26%. Nö hirmuindeks VIX on taandunud tugevalt ning pea 6%.