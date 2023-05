Legendaarse mineraalvee tootja kinnitab: meie toodangu müük on legaalne

Eesti jaeketid korjasid Borjomi vee müügilt pärast Ukraina sõja algust, kuna ettevõtte aktsionäride hulka kuulusid Vene kodanikud. Eelmise aasta suvel tehti omanike ringis muudatus ning Vene aktsionäride osaluse võttis üle Gruusia riik. Tänases Ärilehe artiklis Vene kaupadest Eesti poodides märgiti, et kõik jaeketid ei ole Borjomit siiski müügile tagasi võtnud. Radko kinnitab kommentaariks artiklis üles jäänud kahtlusele, et ettevõte on Gruusia riigi kontrolli all ning ükski sanktsioneeritud isik ei saa Borjomi müügist kasu. Eelmise aasta juulis väljastas ka Rahapesu Andmebüroo kinnituse, et ettevõte ei ole Eesti seaduste järgi sanktsioonide all.