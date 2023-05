Rahahädas Clevon võttis kulude katteks 700 000 eurot laenu

Clevon võtab kogu laenusumma korraga kasutusse. Laenu intressimääraks on 15% aastas ja tagasimakse tähtpäev on 30. aprill 2025. Laenu põhiosa tagasimakse toimub laenu tagastamise tähtpäeval, kuid intressimakseid tasub Clevon iga kuu 15. kuupäevaks.

Täpsemalt on tegu konverteeritava laenuga, mida saab Clevoni järgmise rahakaasamise ajal soovi korral ka aktsiateks konverteerida. Kui ettevõte nii otsustab, siis sõltub konverteerimise hind täiendava kapitali kaasamise tingimustest. Kui ettevõte otsustab laenu aktsiateks mitte konverteerida, siis toimub laenu tagastamine tagastustähtpäeval ehk 30. aprillil 2025.

Laenu eesmärk on Clevoni ärimudeli arendamine ja jooksvate kulude katmine, seisab börsiteates.

Tänavu märtsi lõpus teatas Clevon aktsionäridele, et ettevõte on rahahädas ning vajab kiiresti lisaraha. „Clevoni poolt varem kaasatud rahalised vahendid on peagi lõppemas ning majandustegevuse jätkamiseks vajab Clevon kiiresti täiendavat kapitali,“ teatas ettevõte toona börsiteates.