Börsiennustus 2023: Nvidia lennutas osalejad liidrikohale

Maikuu Börsiennustuse edetabelis tähendas see, et esikümnest leiab ainult Nvidia aktsiale panustajad ning TOP 40 positsioonide seas on ainult USA tehnoloogiasektori panused. Alles 42. koha panuste seast leiab ühe Enefit Greeni aktsia, mille kõrval on veel Nvidia ning Amazon. Mais kergitasid enda portfelli pea 54% ennustajatest.