Päev börsil: Enefit Green näitas korralikku langust, Suurbritanniast võib saada üks kõrgeima inflatsiooniga riik

Suurim langeja kogu Balti börsil on täna Enefit Green aktsia (-3,83%). Tegemist on ka suurima käibega väärtpaberiga (506 485 eurot). Käibe poolest järgneb LHV Group (195 982 eurot). Enefiti languse põhjus on tõenäoliselt suuresti seotud dividendi ex-päevaga. Alates 7. juunist ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2022. majandusaasta eest.

Mis veel toimus?

Ühendkuningriik peaks sel aastal teatama koguinflatsiooniks 6,9%, mis on kõrgem kui OECD 2023. aasta keskmine 6,6%. Viimases OECD majandusväljavaates analüüsitud riikidest on oodata ainult, et Argentina ja Türgi koguinflatsiooni näitajast kõrgem. Sanktsioonide all oleva Venemaale prognoositakse 2023. aastal inflatsiooniks veidi alla 5,4%.