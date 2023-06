Kas Eesti peaks Läti jälgedes kaaluma pühapäeviti toidupoodide sulgemist? Kaupmeeste liidu sõnul mitte

Peamine põhjus, miks Lätis pole hinnad veel langema hakanud, on konkurentsi puudumine. Nii tuli põllumajandusministeerium välja ideega sulgeda pühapäevaks kõik suuremad supermarketid. Selle tulemusena oleksid nende hinnangul nädala sees hinnad madalamad ning väiksed poed saaksid pühapäeviti lisaraha teenida.

Eesti kaupmeeste liit sellise otsusel kasu ei näe. Tegevjuht Nele Peili sõnul avamisaegade muutmine kulude säästu ei tekita. „Kui tekitaks, siis oleksid ettevõtted möödunud kõrgete energiahindade perioodil ise lühemad lahtiolekuajad kehtestanud,“ selgitas liidu tegevjuht Nele Peil lisades, et neid analüüse ka toona tehti ning need näitasidki, et kokkuhoidu ei tule.