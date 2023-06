Rain Rannu uus investeerimisbuumist rääkiv film linastub septembris

„Maailm, kus kõik millega sai kaubelda liikus vaid üles, iga taksojuht oli investeerimisekspert, koolilapsed kaevandasid krüptot ning ostsid meem-aktsiaid ja ainus viis kaotada oli mitte osaleda – see kõik pakkus rohkelt ainet humoorikateks lugudeks,“ sõnas filmi stsenarist ja režissöör Rain Rannu filmi kirjelduse kohta. Tema sõnul on „Vaba raha“ tõsielust inspireeritud hoogne ja meelelahutuslik film, mis loodetavasti on ka õpetlik.

Rannu sõnas, et „Vaba raha“ film räägib kolm erisugust lugu kolmest eri valdkonna tegelasest ja nende kokkupuutest rahaga. Teos on inspireeritud viimase kümnendi muutustest investeerimises – nii krüptovarade esilekerkimise kui ka investeerimisbuumi võtmes. „Põhimõtteliselt oli viimane krahh 2008–2009. Pärast seda on peaaegu kõik varaklassid, kuhu raha on investeeritud, tõusnud, mis on tekitanud selle tunde, et me kõik oleme investeerimisgeeniused, et me kõik oskame,“ rääkis ta mullu suvel. Rannu sõnul käsitleb ta seda teemat ühtepidi tõsiselt, teisalt läbi huumoriprisma.